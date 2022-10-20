貝思半導體(BESI)周四表示，由於美國禁止對中國的出口，為半導體產業增添更多不確定性，預計第四季營收將下滑。

目前半導體產業也擔心，消費者對電子產品需求呈現出疲弱態勢。

該封裝測試設備供應商表示，正在評估公司產品是否被列入美國對中國的出口管制範圍。

荷蘭同業艾司摩爾(ASML)則在周三表示，其業務受到的影響有限，因為產品及大部分的零組件多為歐洲製造。然而間接影響仍可能導致中國客戶削減訂單。

貝思為意法半導體和英飛凌的供應商，該公司說，預計第四季營收為季減15%至25%之間。

該設備商也公布第三季訂單為季減18.2%，來到1.25億歐元，主因為高效能運算應用和亞洲代工廠的需求疲弱。

貝思也指出，由於市場廣泛地低走(特別是在運算應用)，上季銷售也較去年同期更弱。

分析師們表示，訂單的減少和前景壓力，都對股價造成壓力。貝思在周四早盤下跌2%，然而隨後收窄了跌勢。

執行長Richard Blickman說:「隨著產業狀況轉弱、全球GDP成長放緩、客戶的謹慎度提高，讓封裝設備市場的前景在本季度轉趨更加悲觀」。

執行長補充表示，現在似乎是傳統的產業低迷狀態，主要表現為產能過剩和訂單的延遲。

貝思半導體第三季營收為1.69億歐元，季減21.1%；毛利率上升1.3個百分點，為62.3%；淨利季減24%，為5730萬歐元。