歐洲股市在周四早段下滑；投資人持續對通膨和央行激進升息感到擔憂，另外諾基亞和貝思半導體業績表現不佳，加深了市場對經濟放緩的擔憂。

周四歐洲Stoxx 600指數早盤下跌1.50點或0.38%，為396.23點，呈現連二跌。一系列悲觀通膨數據，加深了人們對央行維持強勢的擔憂；且最新的企業財報，也削弱了樂觀情緒。

諾基亞下跌4%；該電信設備商上季營業利益表現劣於市場預期。競爭對手愛立信也公布低於預期的獲利。

貝思半導體跌2.8%；該公司預計第四季營收下滑，並警告美國對中國的出口禁令，對於產業前景增添更多不確定性。

其它的設備同業，包括ASM國際、艾司摩爾(ASML)和愛司強(Aixtron)都下跌在0.8%至2%之間。

讓股市進一步承壓的是，德國10年期國債殖利率升至2.43%，創下自2011年8月以來的最高水準。

瑞典菸業公司Match集團大漲2%；稍早英國的菸草集團Philip Morris國際提高了對Match的收購報價。