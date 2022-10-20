美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，認為世芯-KY在新一波美國對大陸的晶片出口禁令下，世芯-KY將會把更多的資源用於非大陸市場項目，維持世芯-KY加碼評等、目標價1280元。

世芯-KY第三季合併營收35.51億元、季增加19.4%、年增加38.8%，創下單季歷史新高，歸屬母公司稅後淨利4.44億元，與第二季相較成長3.7%，與去年同期相較成長23.3%，單季每股淨利6.2元。

世芯-KY第三季稅後淨利4.44億元，較美系外資先前預估得少20%，主要是因為一次性運營費用、員工股票期權政策的變化所致。美系外資表示，世芯-KY第三季毛利率相較第二季下滑，主要原因包括ABF載板的價格以及量產比例的增加。

美系外資表示，有鑑於美國對大陸祭出新一輪的晶片出口禁令，故為對設計項目進行修改，恐使得世芯-KY對大陸的NRE營收出現遞延，對於被歸類為3A090 ECCN的項目，預計不會很快獲得美國商務部工業局的批准，世芯-KY可能會優先考慮其他不需要美國批准的項目，儘管非大陸項目的毛利率可能會更低，但這些項目的營收可能會抵消大陸NRE(委託設計)項目的收入缺口。維持世芯-KY加碼評等、目標價1280元。