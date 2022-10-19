台灣指數公司今（19）日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠色能源報酬指數」，該指數為元大綠能N（020032）所追蹤的指數此次共新增友達（2409）等4檔、並刪除上緯投控（3708）等4檔。

指數公司表示，台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠色能源報酬指數2022年成分股定期審核結果，成分股納入4檔：士電、華新、友達、中租-KY，成分股刪除4檔：台船、碩禾、上緯投控、茂迪。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。