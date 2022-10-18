美國對大陸祭出新半導體限制措施，引發台系半導體供應鏈幾乎無差別式下挫，摩根士丹利證券認為，世芯-KY（3661）受到大陸高效能運算（HPC）相關禁令影響有限且可控，呼籲旗下客戶趁回檔買進，給予「優於大盤」投資評等，各大研究機構也維持看多。

根據大摩針對半導體設備供應商所作調查，美籍員工上周起就停止為大陸的半導體製造設施企業服務，但從瀾起科技、兆易創新調查得知，美籍人士禁令並不適用於HPC晶片的設計領域上。此觀點也呼應台積電於法說會釋出訊息，對超級電腦晶片定義明確，認為對大陸HPC業務影響有限且在控制範圍內。

摩根士丹利證券看好世芯-KY回檔後買進機會浮現，賦予1,280元推測合理股價。

凱基投顧最新將世芯-KY納入研究範圍，初評給予「買進」投資評等，並指出，市場擔心美國對大陸技術出口限制對世芯-KY影響，儘管可能對第四季至明年上半年營收產生小幅度影響，但受惠於美國營收貢獻增加，且全球業務將為世芯-KY戰略重點，不局限於大陸市場，加上自飛騰禁令以來，沒有新大陸客戶成為主要客戶，影響將逐漸緩解。

中信投顧則指出，在北美市場營收占比明顯提升下，世芯-KY的大陸市場營收占比已較過往60％～70％水準顯著下降，經營管理階層預估，北美、大陸市場今年營收將各占4成，日本、以色列與歐洲合計占2成，營收來源將趨於分散。

凱基、中信投顧分別給予1,070元與1,008元股價預期。