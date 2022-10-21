大陸股市21日開盤個別發展。
香港信報報導，上證指數開盤報3,038點，升2點或0.1％。深成指開盤報10,955點，跌9點或0.09％。
滬深300指數開盤報3,753點，跌1點或0.03％，創業板指數開盤報2,390點，跌11點或0.47％。
各類股個別發展，酒店旅遊股跌逾1％，石油、生物製藥、煤炭、化工股偏軟，房地產、金融股升逾1％，鋼鐵、水泥、電力、有色金屬股靠穩。
大陸股市21日開盤個別發展。
香港信報報導，上證指數開盤報3,038點，升2點或0.1％。深成指開盤報10,955點，跌9點或0.09％。
滬深300指數開盤報3,753點，跌1點或0.03％，創業板指數開盤報2,390點，跌11點或0.47％。
各類股個別發展，酒店旅遊股跌逾1％，石油、生物製藥、煤炭、化工股偏軟，房地產、金融股升逾1％，鋼鐵、水泥、電力、有色金屬股靠穩。
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