陸股20日午後拉升，令三大指數跌幅縮窄，滬指收報3,035.05點，跌0.31％，成交額人民幣（下同）3,401億元。深成指收報10,965.33點，跌0.56％，成交額4,546億元。創業板指收報2,401.72點，跌1.00％，成交額1,568億元。

新浪財經報導，滬指20日寬幅震盪，早盤一度跌超1％，午後快速拉升漲近1％，隨後又震盪回落，創業板指同樣探底回升，最終小幅收跌。個股總體跌多漲少，滬深兩市當日成交7,962億元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流出43億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出62億元。

盤面上，科創50指數盤中漲近3％，半導體類股掀漲停潮，清溢光電、晶華微、天德鈺20CM漲停，北方華創、芯源微、大港股份、拓荊科技、通富微電、廣立微等近30股漲停或漲超10％。

旅遊股午後大幅衝高，西安飲食、眾信旅遊漲停；券商股異動，紅塔證券一度漲停。

A股20日主要行業ETF漲跌不一，半導體ETF、晶片ETF漲幅居前，新能源汽車ETF跌超2％。大陸商品期貨收盤走勢分化，焦炭、鐵礦石跌逾3％，橡膠、棉花、焦煤、錳矽跌逾2％；燃料油漲逾5％，蘋果漲逾4％，紅棗、液化氣漲逾2％。