跨國工程集團ABB與東元（1504）今天共同簽署合作意向書（LOI），雙方將攜手共同開發台灣離岸風電海上變電站，一方面引進ABB在離岸風電海上變電站的國際市場成功經驗，另一方面則是發揮東元在過去三年所累積的陸域變電站工程實績的優勢，雙方將組成最具競爭力的合作團隊，為開發商提供海上變電站相關設備與工程解決方案，並實踐台灣離岸風電產業國產化的目標。

ABB能源產業部門亞洲區資深副總Anders Maltesen表示，與東元的協議將促進海上風力發電場的可再生能源的生產和傳輸，這對能源走向淨零的轉型至關重要，合作夥伴關係將支持雙方成為綠色能源轉型的領導者。ABB將以在電氣、監控和數據採集、自動化和電信設備的設計和供應方面的專業知識做出貢獻，包括此類設備的工程、產品、安裝、調試和營運維護。

東元智慧能源事業群總經理張松鑌表示，東元自2019年起，已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程實績，市占率達35％，東元今年將正式「出海」，爭取海上變電站工程與商機，未來東元不僅可以提供GIS開關設備、備用發電機，更將與ABB合作，提供離岸風電開發商海上與陸上的「預裝式電器間（E-House）」解決方案，使再生能源電力系統更加穩定、安全、可靠。東元表示，與ABB合作的「預裝式電器間（E-House）」解決方案，也將擴展到IDC（網際網路資訊中心）的應用，透過儲能系統和能源管理系統，讓用電效率最佳化。