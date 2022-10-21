由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展(TIMTOS)」訂於2023年3月6日至11日使用三個展館在南港展覽1、2館及台北世貿1館隆重登場。據外貿協會統計，本年報名熱度沸騰，再顯一位難求的盛況。10月下旬將啟動攤位分配作業，展出內容將涵蓋金屬加工完整生產體系，從金屬切削、金屬成型工具機、關鍵零組件至智慧製造解決方案。

另本屆更緊抓疫後全球製造業新趨勢，在世貿一館首次創立三大主題展區--分別是積層製造、尖端加工區、及未來製造體驗區，展示全球製造業的先進技術並搭配應用研討會。

TIMTOS 2023獲國內外大廠爭相力挺，包括友嘉集團、東台(4526)集團、台中精機、上銀(2049)集團、永進、高鋒(4510)、慶鴻、油機、台灣瀧澤等國內工具機廠，以及德國西門子、海德漢、三菱及創浦、日本發那科、MAZAK及三菱等國際大廠，都將展示最新機種或智慧製造解決方案，瑞士、德國、美國、丹麥等工具機大國也籌組國家館，大秀研發實力。外貿協會表示有世貿一館三大主題展區的加入則將提供更全方面製造新體驗，讓金屬加工產生革命性影響的先進製造技術-積層製造 (Additive Manufacturing)；引發電動車、航太及低軌衛星應用商機的各式精密金屬加工；到工業元宇宙、數位孿生等滿足製造業遠端作業、虛擬實境的最新運用，TIMTOS 2023絕對是大秀身手的絕佳平台。

2023年TIMTOS強力回歸，以「Keep Rolling in Metalworking不斷前進」為主題，將可期待各式讓金屬加工更智慧、更永續、更高效之解決方案，連結全球金屬加工產業生態鏈。