國產高端疫苗不僅遲無法提出國內外疫苗保護效益報告，緊急使用授權（EUA）恐遭衛福部廢止，施打高端民眾現在要去日本還要另作PCR檢測，再引發批評。中廣董事長趙少康今批評，相關發展蔡英文總統就是始作俑者，要負最大責任。

趙少康表示，當初就是蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德都把手臂獻給高端，率文武百官、民進黨立委打高端，又高揭「愛台灣、打高端」旗號號召民眾施打，讓很多年輕人跟進。

趙少康說，結果跟進施打的民眾卻因為打高端疫苗，變成哪都不能去的高端戰士，去日本卻還要另花3500元做PCR，這筆費用，高端應該賠償，始作俑者的蔡英文總統更應該賠償，不能兩手一攤撇清責任，補打疫苗經費也不應由納稅人付。

對中選會公告「確診者不得外出投票」，趙少康則認為，投票是憲法保障的權利與義務，現在每天大概有3至5萬人確診，以每人要關7天計，若按中選會規定，相當於有30萬人不能投票，對這些人是很大的權利與義務損失。

趙少康建議，中選會應設置專門給確診者的投票空間與時間，維護權益，也防止感染別人。

趙少康說，現在有一半的染疫黑數，若按照中選會規定，染疫者只要不通報就能去投票了，反而影響別人，中選會應想一個兩全其美的方法。