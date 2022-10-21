參謀本部人事次長李定中19日答覆民進黨立委羅致政質詢時坦言，因為少子化與疫情影響，今年募兵情況並不理想，目前招募的士兵，僅達預訂招募人數的一半。但一位軍方官員坦言，與兩岸軍事情勢嚴峻也有關。對此，資深媒體人趙少康昨(20日)在臉書談到，「蔡政府又要募兵，又捨不得給錢，又想抗中保台，只能回歸最便宜的徵兵制」， 開嗆「完全是吃年輕人的豆腐」。

趙少康在臉書指出，蔡政府想募兵又募不到，只有提高福利待遇一途，現在二兵薪水只有35000、一兵只有37000，待遇這麼差大家當然不願意當。要就縮小兵力規模，把薪資提高到60000，走精兵政策，「重賞之下、必有勇夫」，才有可能募到兵。

另外，趙少康認為，「蔡政府又要募兵，又捨不得給錢，又想抗中保台，只能回歸最便宜的徵兵制。但這種作法根本是『既要騙年輕人的選票，又想騙年輕人上戰場』，完全是吃年輕人的豆腐，年輕人絕對不能再上當受騙！」