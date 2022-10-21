台北市選委會21日舉行市長候選人抽籤，無黨籍候選人黃珊珊（後左）抽到8號。（趙雙傑攝）

台北市選委會21日舉行市長候選人抽籤，民進黨候選人陳時中抽到12號。（趙雙傑攝）

台北市長參選人蔣萬安（左起）、黃珊珊、陳時中。（資料照/杜宜諳攝）

【LIVE直播】蔣萬安、陳時中、黃珊珊號碼揭曉 台北市長號次抽籤現場

年底九合一選舉，台北市長部分共有12人登記參選，而國民黨候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊今（21日）都親自現身參加號次抽籤。最新結果是：蔣萬安6號 ，黃珊珊8號， 陳時中12號。

台北市選委會統計，台北市長共12人登記參選，人數創紀錄。台北市長候選人號次依序為，1號台灣動物保護黨張家豪、2號無黨籍王文娟、3號無黨籍鄭匡宇、4號台澎黨黃聖峰、5號無黨籍童文薰、6號國民黨籍蔣萬安、7號台灣維新黨蘇煥智、8號無黨籍黃珊珊、9號無黨籍施奉先、10號共和黨唐新民、11號無黨籍謝立康、12號民進黨陳時中。

今上午抽籤開始，國民黨候選人蔣萬安率先到場，第二到場則是陳時中，黃珊珊最後進場，座位上名牌，陳登記為「2」，無黨籍候選人黃珊珊是「3」，蔣萬安是「7」，蔣、黃是坐在同一側，皆坐在陳時中斜後方；陳時中進場時往座位方向走去，並跟兩旁人點頭打招呼，不過似乎未看到已坐在座位的蔣萬安，不過陳時中經過一瞬間，蔣有抬頭望了一眼。由於抽籤於9時許準時開始，黃珊珊壓線抵達，險趕不上親自抽籤。

蔣萬安順利抽出6號，雙手比66意指六六大順，台下藍營議員也一陣鼓譟，不過現場的無黨籍台北市長候選人唐新民卻高喊「郭萬安加油」，不過隨即被藍營的熱鬧聲蓋過。

台北市選委會統計，至今天登記截止，台北市長共12人登記參選，選情比上屆5人參選還多，人數也創紀錄。市選委會指出，保證金每人已繳交150萬元。

抽籤號次出爐後，由三立、TVBS共同舉辦的首場台北市長選戰電視政見辯論會，預計在11月5日舉行。另外，根據中選會規劃，預計在11月11日到25日期間，辦理市長選舉的公辦政見發表會。