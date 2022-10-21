台北市長選戰呈現「三腳督」激戰，棄保傳言一直受到民眾關注，民進黨副秘書長林鶴明19日在臉書痛批國民黨想操作「棄陳保黃」。對此，台北市議員王鴻薇諷刺表示，若民進黨或民進黨台北市長參選人陳時中的選舉是林鶴明在操盤，「難怪陳時中現在選情那麼吃緊」。

台北市長柯文哲日前在造勢活動上表示，看過民調後覺得陳時中不會當選，呼籲大家票投無黨籍台北市長參選人黃珊珊，被外界解讀為操作棄保。對此，王鴻薇20日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯會這樣說是因為美麗島電子報的民調，民調設計是三腳督之下兩兩廝殺，其結果是無論棄保發生在任何兩人身上，黃珊珊是最大獲利者。王鴻薇認為柯喊這個是基於民調所顯示的。

王鴻薇也提及，震傳媒公布的民調顯示為第一名為蔣萬安、黃珊珊第二、陳時中第三，若要發生棄保效應的話，會發生陳跟黃身上，王鴻薇認為，該民調應該是一個棄陳保黃操作的民調。然而，王鴻薇提到三立昨天發布的最新民調顯示，陳時中第一，蔣萬安第二，黃珊珊第三，王鴻薇說這代表若看三立民調排序，就應該是棄黃保陳，因此她說可以把三立民調解讀為不能棄陳時中。王鴻薇也諷刺表示，三立民調第一次上架是委託山水民調公司的結果，下架後又放上去又變成異視行銷，「所以大家講說三立不會連自己到底委託誰民調都搞不清楚」。

王鴻薇認為，現在民調琳瑯滿目，除非有長期做選舉民調的機構，否則選前時跑出很多公司做出的選舉民調，「這不叫民調，這是一個選舉操作」。針對林鶴明認為國民黨操作「棄陳保黃」，王鴻薇則諷刺表示，他最基本的事實都搞不清楚，民進黨或陳時中選舉若是林鶴明操盤，「難怪陳時中現在選情那麼吃緊」。