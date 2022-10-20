國民黨立委洪孟楷今在內政委員會質詢時，質疑台中市長參選人蔡其昌陣營發布假民調，也強調中選會主委李進勇應行政中立，日前卻參與政黨候選人的活動，李進勇在備詢中不斷想解釋，但遭洪孟楷痛批，不要反質詢、倚老賣老，李進勇也回嗆「我不老啊」，兩人爆發口角。

洪孟楷表示，依據《公職人員選罷法》第53條，規定民調必須記載調查單位、主持人、辦理時間、母體數與誤差值等，未遵守可依同法110條開罰，而民進黨內部台中市長參選人民調未遵守法規，甚至打擦邊球推稱是媒體民調，是否有違法事實？

李進勇表示，各地選委會對相關可能違法的行為，沒有經過調查，自己不能在這裡判定，洪孟楷強調，這不用調查，已經看到現在的情況了，過程中李進勇數度要回答被打斷。

洪孟楷直言，這是講到民進黨太敏感？中選會應不分政黨、保持中立，「我都不講說你之前參加政黨候選人的活動，這個太LOW了」，洪稱，他相信李是因為人情壓力才去的。

李進勇立即回嗆，「你覺得沒有就不要講啊」，洪孟楷則說，自己認為違反，李進勇應該跟媒體解釋，李進勇則反駁，立法院可以借給任何候選人辦活動嗎？對此，洪孟楷表示高喊「不要反質詢，請主席維持秩序，不要倚老賣老！」李強調「我不老，我還在我的位置上工作」。