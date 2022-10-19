劉建國（中）關切台灣空氣品質，持續關注濁水溪揚塵防制共創新雲林。（摘自劉建國臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，張麗善提出「2030前進雲林」未來願景，包括持續提高雲林知名度與能見度，讓雲林人與有榮焉；持續幫雲林減債；麥寮港轉型成為工商綜合港等。劉建國則強調捍衛台灣空氣品質，認為空汙等於是慢性的國安危機，請大家與他持續關注濁水溪揚塵防制，共創新雲林、拚未來。

尋求連任的雲林縣長張麗善表示，「雲林上場，加速前進」以及「2030前進雲林」，是她此次參選的核心理念與未來願景，過去鄉親給她機會，讓雲林有正式上場的機會，未來希望雲林能夠加速前進，讓雲林於2030年時，成為全台都極欲前來就學、就業、創業、生活與養老的好所在。

張麗善說，這3年多來，雲林縣的施政榮獲國內外各項獎項；在她推動下，麥寮港有機會轉型為工商綜合港；縣府團隊嚴守財政紀律，幫雲林減債68億元。種種努力，讓許多北漂新北市等其他縣市的鄉親，感受家鄉的知名度、能見度這幾年大幅上升，大家都以身為雲林人而與有榮焉。

民進黨雲林縣長候選人劉建國，則關切台灣空氣品質，他說2012年時的台灣，對空氣品質在意的人還不多，當時他就與台空盟葉光芃醫師一同要求政府應該重視空汙，最終推動「台灣正式對PM2.5實施管制」，這幾年台灣空品確實得到改善，2013至2021年細懸浮微粒已改善了40％。

劉建國指出，雲林地區過去受到濁水溪揚塵影響，很多濁水溪沿岸居民「吃飯攪沙」，他努力爭取中央啟動跨部會揚塵防制平台，獲得當時的行政院長賴清德全力支持，承諾揚塵防制經費無上限，如今卓越成效，去年揚塵日降低到只有6次，今年到目前為止只有1次。