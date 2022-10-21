據悉，印尼最大科技業者GoTo正努力勸說幾位主要原始股東，希望在下個月底閉鎖期一結束，不要立馬拋售金額約10億美元左右的GoTo持股。

這家東南亞網約車以及電商巨擘，在上市之前很早就獲得包括陸企阿里巴巴以及日企軟體銀行等一些國際大公司青睞，並入股大力支持。GoTo現在希望這些大股東，若要在11月30日可以開始處分股份時，不要直接在市場倒貨造成股價大跌，而是能將這些股票轉給有興趣的新投資者。

根據了解，GoTo甚至還希望一些投資人能承諾，將手中持股再抱6個月。不過，因為才開始協商，無法得知處分價位是多少。GoTo股價21日在雅加達交易所早盤交易時，一度上漲2.9%。

這家市值約160億美元的科技新創公司，在3月新掛牌之後，經過了8個月不能交易的閉鎖期，下個月底有可能會出現股價大崩盤的情況。前車之鑑是陸企商湯科技，在這家人工智慧軟體製造業者6月底閉鎖期限一到，在港交所的股票立刻暴跌51%。

從11月30日開始，有1兆股左右GoTo股票，也就是流通在外股數9成以上都可以自由交易，也包括GoTo員工基金等一些不太可能出脫的股東。至於大股東阿里巴巴持有GoTo約8.8%股份，軟銀則有約8.7%。

GoTo當初是由網約車公司Gojek以及電子商務業者Tokopedia合併而成，今年初在新掛盤時共募集到11億美元資金，吸金規模在當時是全球數一數二的。藉由這次上市，也讓阿里巴巴以及軟銀願景基金手中持有的GoTo股票，合計膨脹到近50億美元。

不過好景不常下，GoTo股價每況愈下，目前不到掛牌價的4成。今年科技股慘跌，GoTo閉鎖期一結束時，有資金迫切需求的股東若將手中GoTo立即變現，還是可以暫時解決燃眉之急的。