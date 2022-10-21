弘道老人福利基金會屏東服務處發起月捐500元愛心挺爺奶，盼大家一同照顧在地老人家。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會屏東服務處發起月捐500元愛心挺爺奶，盼大家一同照顧在地老人家。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會在屏東服務23年，平均每年約募500萬供服務長輩使用，而今年隨疫情趨緩、服務項目增多，預訂募款經費也跟進調至600萬，但成效不如預期，至今還有260萬缺口，為歷年最多，基金會發起月捐500元愛心挺爺奶，盼大家一同照顧在地老人家。

弘道屏東服務處長陳峙瑋指出，弘道創立至今27年，當中在屏東的服務高達23年，可見弘道與屏東的情感深厚，在地方相挺、民眾樂捐的合作下，平均每年間接服務7000餘位長輩在家鄉安老，直接服務近200名位獨居弱勢長者。

陳峙瑋說，龐大的服務量能需要龐大的經費支撐，所以屏東服務處每年都會預訂當年需要的經費再行募款，以一邊募款一邊服務的方式運作，每年的預訂募款經費都不同，會視當年狀況而定，但平均每年都會預募500萬，且通常在10月左右達標。

不料，近2年在疫情衝擊下，募款不易又大縮水。陳峙瑋說，去年本土疫情嚴峻，又經三級警戒，有不少服務項目因而中斷、活動也停辦，預訂募款經費因此降至280萬，但卻沒有募齊，到年底只募到240萬，不足部分由基金會調度資金支援。

他說，去年底疫情漸緩，不少服務也陸續恢復，但期間卻發現不少長輩在三級警戒期間，因缺乏與人互動、陪伴等，經重新評估個案分級後，多由低風險提升至中風險，為此，弘道增加更多的服務、活動，盼藉此幫助長輩找到以前的歸屬感，但今年的預訂募款經費也勢必提高。

「原以為會好轉。」他無奈道，經多方考量後，今年的預訂募款經費調至600萬，原先認為疫情趨緩會帶動經濟回溫，募款也會跟進好轉，不料至今僅募到340萬，還差260萬缺口，為歷年最多，超乎大家預期。

他強調，在防疫政策的逐步開放下，染疫人數雖增多，但社福照護機制一切如常，這會使照護的需求變更多，如若獨老確診，照服員不能棄之不顧，反而要用更多的時間關懷他，所以弘道正面臨更嚴峻的照護挑戰，因此需要更多社會大眾的支持，希望大家能定期定額捐款或月捐500元，一同來照顧長輩。