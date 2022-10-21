大陸開展索羅門安全協定送糧教武被讚專業又真誠。圖為中國赴索警務顧問組慰問當地困難警員家庭。（索羅門群島政府網站）

大陸觀察者網21日報導，中國與南太平洋索羅門群島敲定《安全合作架構協議》後，如火如荼地開展一系列警務合作。索羅門群島政府網站20日消息，中國赴索警務顧問組（CPLT）已在索國伊莎貝爾省開展新一輪公共秩序管理（POM）培訓。公餘之暇，中方人員還為當地婦女兒童培訓武術防身，並帶著米麵糧油慰問有困難的當地警員家庭。

今年4月，中國外交部證實，中國已和南太平洋索羅門群島簽署平等互利的《安全合作架構協定》。此後，大陸公安部、中國人民公安大學和北京市公安局專家組成的中國赴索國警務顧問組（CPLT），已累計為索國皇家員警部隊（RSIPF）組織了13批次、逾300人次培訓，內容涉及裝備使用、警務技能、防暴處突、要人護衛等各個方面。

伊莎貝爾省省長西基拉布表示，中方提供的培訓和裝備對於提高索國警方自衛能力和加強島上安全非常重要。該省警局負責人希羅瓦卡讚揚中國員警既專業又真誠，充分體現中方同僚善意和友誼。

據索國政府網站消息，近幾周來，經過一輪人員交替後，中國警務顧問組繼續在索國首都霍尼亞拉、中部群島省多地開展數批為期約兩周的公共秩序管理（POM）培訓。最新一輪自10月12日起，在索國西北部伊莎貝爾省省會布拉培訓22名警官。

消息稱，在每天官方培訓專案結束後，中國警務顧問組還會抽出2小時，為當地婦幼上兩節武術自衛培訓課。中方教官王虎表示，訓練內容主要有風險識別、防禦攻擊、脫身、反擊訓練等。

消息稱，在培訓間隙，中國赴索警務顧問組還於17日慰問當地困難警員家庭，為他們送去白米、菜油和速食麵。

索羅門群島原是英國的殖民地，於1978年宣布獨立，但仍是大英國協成員。2020年，受新冠疫情影響，索國內生產增長率為負4.3％，係近年來首次出現負增長。受2021年首都地區騷亂與疫情雙重打擊，經濟發展困難增加。索國無軍隊，有1500多名員警。