ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)營運續旺，2022年9月及第三季合併營收齊創新高，惟近期跟隨台股同步走疲。隨著台股今（24）日開高後強彈280.64點、一度站回「萬三」，ABF載板三雄表現同步強勢，在買盤敲進下帶量勁揚逾5％。

欣興今日在買盤敲進下帶量飆升8.58％至126.5元，回升至1個月高點，景碩同步飆升8％至108元，登近1個半月高點，早盤雙雙維持逾5.5％漲幅。南電同步勁揚7.18％至209元，亦為近半個月高點，早盤維持近5％漲幅。

欣興9月自結合併營收135.42億元，月增達11.63％、年增達43.23％，改寫歷史新高。使第三季合併營收374.53億元，季增5.1％、年增達33.08％，連6季改寫新高，表現優於預期。累計前三季合併營收1037.99億元、年增達40.27％，續創同期新高。

景碩9月自結合併營收39.12億元，月增1.13％、年增達16.73％，改寫歷史新高。使第三季合併營收115.44億元，季增0.79％、年增達18.19％，連6季改寫新高。累計前三季合併營收330.12億元、年增達28.36％，續創同期新高。

南電9月自結合併營收59.07億元，月增2.62％、年增達31.04％，連4月改寫新高。使第三季合併營收171.95億元，季增達13.23％、年增達21.84％，再創歷史新高。累計前三季合併營收469.42億元、年增達25.33％，續創同期新高。

雖然下半年半導體產業進入庫存調整周期，部分客戶略為調整載板需求，BT載板受消費電子需求下滑影響壓力較大，但ABF載板的調整缺口仍隨即被補上，整體狀況仍供不應求。在部分客戶拉貨動能恢復下，法人預期載板三雄第四季營收仍可維持與第三季相當高檔。

美系外資近期亦出具報告力挺，認為美國商務部最新公布的出口限制令，相關產品的ABF載板需求占約7％、繪圖晶片出口中國大陸比重約10％，推算相關限制對明年以後的ABF載板整體需求僅約0.7％。

同時，美系外資認為，市場可能因應禁令，轉而購買更多不受限制的舊款繪圖晶片、使用更多在地設計的AI加速器，較大的封裝尺寸將帶動ABF載板需求成長，因此認為迄今對ABF載板產業的影響可能有限，但將密切關注市場動態和地緣政治風險。

美系外資對ABF載板三雄欣興、景碩、南電後市持續看好，認為將受惠產能擴增、原物料價格及新台幣匯率轉佳帶動，均維持「買進」評等，目標價分別維持260元、240元、420元不變。