穩懋(3105)公布2022年第3季及前3季財報，其中第3季稅後盈餘為2.45億元，季減55%，年減84%，單季每股盈餘為0.83元，累計前3季每股盈餘為4.43元，穩懋預估，第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，單季毛利率預計約落在high-teens（16%到19%）至low-twenties（21%到23%）區間水準。

穩懋今天舉行線上法說會，電子產業旺季不旺，非蘋智慧型手機持續進行庫存調整，且主要產品線多呈現衰退，致使產能利用率下滑至40%，穩懋第3季合併營收為39.09億元，季減26%，年減42%，營業毛利為6.24億元，季減61%，年減76%，由於以投資為營業目的之合併子公司持有甫於今年掛牌的海外投資標的，因第3季經歷全球股市的大幅波動而產生了一次性評價損失，影響毛利率約5.1個百分點，致使第3季合併毛利率下滑至16%，若排除一次性因素後，單季毛利率為21.1%，營業淨損為2億元，季減127%，年減111%，稅後盈餘為2.45億元，季減55%，年減84%，單季每股盈餘為0.83元。

就產品組合來看，2022年第3季Cellular占比為30%到35%；Infra約30%到35%，WiFi約5%到10%，其他約占26%。

穩懋前3季合併營收為148.03億元，年減22%，營業毛利為39.39億元，年減42%，合併毛利率為26.6%，年減9.5個百分點，營業淨利為14.63億元，年減67%，營業淨利率為9.9%，年減13.4個百分點，稅後盈餘為15.75億元，年減55%，每股盈餘為4.43元。

穩懋今年第3季折舊費用為10.38億元，資本支出約19.08億元，累計前3季約當產能利用率為55%，折舊費用為31.47億元，資本支出約62.08億元；穩懋於上季法說會已將今年資本支出已下修至80億元，公司預期不用再修正。