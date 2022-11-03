慧洋-KY(2637)10月營收為19.50億元，年減6.55％；累計前10月營收216.46億元，年增43.63％。獲利部分，單月營業利益7.04億元，稅前盈餘為6.04億元，每股稅前盈餘為0.81元；累計前10月稅前盈餘為101.49億元，每股稅前盈餘為13.60元，獲利表現超越去年全年。

慧洋指出，散裝航運市況下半年以來受到全球景氣衰退影響，運價指數呈走跌趨勢，然9月份下旬起有小幅回升，帶動10月營收較上月成長，第四季為傳統北美穀物、冬季煤礦等出貨旺季，預期未來兩個月大宗原物料運輸需求仍保持穩定。

此外，全球散裝航運在過去兩三年內新造訂單偏低，加上2023年即將上路的環保新規造成的運力缺口，慧洋對散裝供需仍維持正向態度，預計2023、24年將分別交付7、4艘節能新船，同時依市場行情汰換舊船，目前集團總計141艘船舶，平均船齡約7年，將持續朝優化船隊營運效率邁進，且樂觀明年散裝市況將有機會回穩。

慧洋前三季合併營收為196.62億元，歸屬母公司業主稅後淨利94.88億元，每股稅後盈餘12.71元。