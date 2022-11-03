被動元件廠禾伸堂(3026)前3季財報出爐，第3季歸屬母公司淨利為1.84億元，季減49.33%，累計前3季每股盈餘為6.58元，禾伸堂表示，公司將持續深耕技術，布局新產品應用，謹慎應對並掌握市場新契機。

終端需求低迷，被動元件及半導體元件客戶庫存調整，禾伸堂第3季合併營收為36.26億元，季減5.46%，營業毛利為6.88億元，季減20.31%，單季合併毛利率為18.97%，季減3.53個百分點，營業淨利為1.57億元，季減65.7%，稅前盈餘為2億元，稅後盈餘為1.48億元，季減49.33%，單季每股盈餘為1.17元。

就各主要產品線來看，被動元件約占第3季營收38%，主動元件約占23%，系統模組約占19%，其他約占20%。

禾伸堂前3季合併營收約為117.77億元，年減10.06%，營業毛利為24.86億元，合併毛利率為17.21%，年減1.82個百分點，營業淨利為11.78億元，季減48.16%，稅後盈餘為10.38億元，年減36.62%，每股盈餘為6.58元。

展望第4季，禾伸堂表示，全球經濟仍受到疫情、戰爭、通膨等因素影響，市場需求不確定性高，禾伸堂將持續深耕技術，布局新產品應用，謹慎應對並掌握市場新契機。