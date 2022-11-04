長科*（6548）前3季每股盈餘為2.59元，為歷年同期新高，董事會通過2022年上半年每股擬分派0.7元現金股息，並決議通過購買海外孫公司股權案。

長科*2022年第3季合併營收為36.84億元，季減2%，年增11%，為單季歷史次高，單季合併毛利率為31.5%，營益率為22.5%，歸屬母公司稅後盈餘為9.39億元，季增20%，年增64%，創下單季歷史新高，以每股面額0.4元之股數計算，每股盈餘1.01元，相當於賺進逾2.5個資本額；累計2022年前3季合併營收為110.93億元，年增22%，合併毛利率為31.1%，營益率為22.5%，歸屬業主淨利為24.26億元，較去年同期增加117%，每股盈餘為2.59元。

今年董事會通過2022年上半年盈餘分配案，每股擬將配發現金股息0.7元，本次除息基準日訂為2022年12月21日，2022年12月15日則為除息交易日，2022年12月17日起至12月21日停止普通股股票過戶，並於2023年1月11日發放。

長科*表示，此為長科最後一次半年配息，自2022年第3季起將開始實行季季配息，並將採取定額的配息政策，預計2023年第2、3、4季各將分派0.4元現金股息，加上第1季分派之0.7元，合計投資人在2023年可以領到1.9元、共五個季度的股息，惟此配息政策仍須經董事會決議通過。

此外，今天董事會也通過購買海外孫公司股權案，長科*擬斥資1870萬美元向子公司SH Asia Pacific Pte. Ltd.（SHAP）購買孫公司Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.（MSHE）100%股權，以進行集團架構重組。