京城銀(2809)公布2022年10月自結合併淨收益5.25億元，雖年減26.2％，仍較9月虧損8.18億元顯著轉盈。稅前淨利2.79億元、稅後淨利1.51億元，雖年減36.13％及61.54％，仍較9月虧損10.57億元、9.83億元顯著轉盈，稅前每股盈餘0.25元、稅後每股盈餘0.14元。

累計京城銀前10月自結合併淨收益34.63億元、年減達58.3％，稅前淨利17.57億元、年減達75.82％，仍雙創近12年同期低點。稅後淨利12.5億元、年減達80.17％，稅前每股盈餘1.57元、稅後每股盈餘1.12元。

京城銀表示，全球政經環境持續動盪，不確定性因子讓投資人對市場態度趨守，包括烏俄戰爭持續、英國政府改組、中共二十大選舉結果，即將到來的美國期中選舉及台灣九合一選舉，經濟面則有美國控制通膨、快速升息及政府加強干預市場，影響各國貨幣政策態勢。

京城銀雖面對外在環境挑戰，10月其他淨虧損1.66億元，較去年同期收益0.78億元轉虧，但虧損幅度月減達89.26％。同時，核心業務表現穩健，利息淨收益4.93億元，月減2.12％、年增4.41％，手續費淨收益1.98億元，月減11.47％、年增達23.44％，仍展現韌性。

累計京城銀前10月利息淨收益50.74億元、年增9.83％，手續費淨收益18.58億元、年增5.13％，惟資本市場動盪加劇導致金融資產評價損失增加，加上認列俄債減損，使其他淨虧損達34.69億元，較去年同期收益19.17億元大幅轉虧，成為拖累獲利下滑元凶。

不過，京城銀受惠放款動能維持強勁，今年以來核心業務維持穩健成長。截至10月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8076.39％、全體放款覆蓋率1.5％，資產品質仍穩定維持優於國銀平均的高水準表現。

展望後市，京城銀預期全球政局不確定因子將趨穩，亞洲貨幣跌勢亦趨向止貶，然兩岸近期走向及全球半導體供應鏈發展，仍是台灣經濟重要觀察指標。隨邊境解封及防疫規範調整，國內產業活動應能逐漸回歸正常，將秉持穩定性、一致性經營原則在動盪環境中穩健發展。