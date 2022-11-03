南茂(8150)周四召開法說會，公布2022年第三季營運成果。南茂第三季獲利6.72億元，季減少49.1%、年減51.98%，基本每股盈餘0.92元，創下兩年來新低點；前三季獲利32.17億元，亦年減11.66%，基本每股盈餘合計為新台幣4.42元。展望第四季營運動能仍比較相對保守，並持續推動相關節約措施以降低營運成本。

南茂公佈其2022年第三季公司營運成果，營收淨額為52.54億元，季減少23.3%；營業毛利為8.12億元，季減少53.4%；營業毛利率為15.5%，季減少9.9個百分點；本期淨利為6.72億元，季減少49.1%、年減51.98%，本期基本每股盈餘為新台幣0.92元，創下兩年來新低點；前三季稅後淨利32.17億元，年減11.66%，基本每股盈餘合計為新台幣4.42元。截至第三季底，現金與約當現金餘額為新台幣74.68億元。

展望今年第四季市場與業務，因通膨與終端產品銷售不佳，以及庫存調節，影響封測代工需求，南茂營運動能仍比較相對保守；持續推動相關節約措施以降低營運成本。2023年資本支出規畫，將比過往更為審慎與保守。記憶體方面，營運動能較明顯的修正；而DDIC動能仍有小幅度的修正，但修正的幅度已明顯縮小；OLED與車用面板的需求，則仍相對比較穩健。