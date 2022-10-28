台達電（2308）公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為110.68億元，季增45.11%，年增73.8%，累計前3季每股盈餘為9.53元。

傳統旺季來臨，伺服器電源、電動車、風扇、通訊電源、樓宇自動化訂單暢旺，且被動元件亦因美系客戶新機上市出貨放量，搭配IA需求回穩，加上半導體元件缺料紓解，台達電第3季合併營收為1062.48億元，季增18.06%，年增33.4%，營業毛利為321.7733億元，季增21.56%，年增9.66%，單季合併毛利率為30.29%，季增0.88個百分點，年增1.99個百分點，營業淨利為135.37億元，季增40.22%，年增74.05%，單季稅後盈餘為110.68億元，季增45.11%，年增73.8%，單季每股盈餘為4.26元。

台達電前3季合併營收為2787.83億元，年增12.07%，營業毛利為811.6億元，年增19.65%，合併毛利率為29.11%，年減0.27個百分點，營業淨利為306.61億元，年增27.44%，營業淨利率為11%，年增0.58個百分點，稅後盈餘為247.55億元，年增20.53%，每股盈餘為9.53元。