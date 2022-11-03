TPK-KY(3673)公布第三季財報，單季營收為279.5億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.2億元，每股盈餘為0.55元。累計前三季每股盈餘為1.29元。

TPK第三季營收較季增25.1％，年增11.0％，主要受惠平板電腦推出新產品與供應鏈供貨狀況漸趨正常。其中，小尺寸（7吋以下）產品及平板電腦（7-11吋）產品營收分別較前季增加42％及39％，佔整體營收比重分別為18％與27％，均較第二季提升；此外，雖筆記型電腦需求成長趨緩，然因大尺寸平板電腦新品推出，且高階產品需求穩定微幅成長，故整體11-16吋產品營收仍季成長11％，營收佔比達49％。

在銷貨成本方面，原料成本為236.1億元，佔營收比重由前季82.4％增加為84.5％，主要原料成本佔比高的小尺寸產品營收增加所致；第三季人工成本為16.7億元，佔營收比重由上季6.9％略降為6.0％；折舊攤銷費用為8.7億元，佔營收3.1％，較第二季4.0％減少。隨營收規模成長及有利產品組合，毛利率達4.8％，較前季4.7％略增。

第三季整體營業費用為8.6億元，與前季8.5億元相當，佔營收比重約3.1％，較前季3.8％下降。營業淨利為4.9億元，為2018年以來最高，季增146.3％，年增216.6％。

因人民幣兌換美金匯率持續貶值，第三季認列外匯損失0.19億元，歸屬於母公司稅後淨利2.2億元，每股稅後淨利0.55元。