真的被吃爆了！王品集團今日召開董事會，會中通過第3季合併營收51.1億元，在疫後復甦、節慶商機與展店動能挹注下，繳出單季歷史新高佳績，年增35.61％、季增44.91％。稅後淨利2.8億元，改寫同期歷史次高，年增360.8％、季增226.31％。每股盈餘3.77元，創34季新高，年增360％、季增226.5％。

王品集團Q3甩開疫情陰霾，單季賺贏上半年，營收、淨利、EPS均優於疫前水準，自Q2 EPS -2.98元的谷底，一舉反彈至EPS 3.77元新高點，帶動王品前三季營運轉虧為盈，稅後淨利1.8億元，每股盈餘2.41元。累計王品集團前三季合併營收133.1億元，刷新歷史紀錄，年增9.49％，其中台灣事業群營收97.6億元，年增33.47％，創歷史新高。大陸事業群受動態清零、封城等防疫舉措拖累，營收35.5億元，年減26.69％。

王品台灣事業群Q3受惠於暑假、父親節、中秋節等節慶帶動，燒肉、麻辣鍋品牌業績暢旺。燒肉吃到飽「肉次方」自2021年成立以來，以具競爭力的價格與食材優勢獲得消費者青睞，屢屢刷新集團單店營收紀錄，3家門店均破千萬業績，台中文心崇德店更穩踞「集團店王」寶座。今年新創立的和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，時尚精緻氛圍吸引年輕人朝聖，暑期也搶下一波聚餐商機，帶動門店連兩月創千萬營收。

王品集團於下半年加速展店、衝刺業績，Q3以平均每周新開1.3家、共計新展17家的驚人速度拓點，「聚 日式鍋物」、「和牛涮」、「12MINI」等鍋物品牌都有新店開出，並於Q3順利達成台灣300店的里程碑，帶動一波營收成長。此外，看好韓式料理90億元的市場規模，王品集團7月推新品牌「初瓦」插旗西門町，消費者反應佳，也正規畫往中南部拓點。

展望第四季，王品集團多個營運動能蓄勢待發，7大鍋物品牌、131家門店準備搶攻冬日火鍋商機，零售品牌「王品嚴選」積極備戰年菜檔期，推出7款冷凍年菜組合上架超商、電商、量販等通路，此外也預計於年底前再開1個高價品牌與4家新店。