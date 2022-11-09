錼創科技-KY（6854）宣布10日暫停交易，該股掛牌不久，日前公布10月營收僅2,090萬元，月減44.9％、年減20.7％，創掛牌以來新低紀錄，累計今年前十月營收3.17億元，年增136％。

錼創科技-KY今年8月才上市，受到大環境不景氣衝擊，股價短暫蜜月行情之後，隨即創下77.5元低點，9日受到營收表現疲弱衝擊，即使大盤跌深反彈，錼創仍下跌3.23％，收在98.7元。