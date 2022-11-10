台鋼集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技（1584）10日公告，10月份自結營收為新台幣1.47億元，較去年同期成長9.89％；累計1至10月營收為13.30億元，較去年同期成長56.37％。

精剛表示，主要受惠於能源工業、油氣產業及國防工業需求帶動，使得今年以來業績持續穩定攀升。此外，歐洲地區新客戶業務開發有成，帶動鎳基合金之訂單成長、業績亮眼，預計於第四季仍能維持成長動能。

精剛10月份營收，產品面仍以鎳基合金及鈦合金二大主力產品為大宗，在歐洲市場出貨比重大幅提升及油氣產業領域均有新訂單與新產品貢獻，受惠於航太業景氣復甦接單也略見成效，上述原因均推升營收成長；精剛在自有真空感應熔煉設備、鍛造及精整產線漸趨完整下，供應產品尺寸覆蓋率也更趨完備。此外，精剛專注於提供客戶良好品質產品與穩定出貨速度，均有助於長期營運表現。

因應良好的訂單能見度，精剛將持續穩定產能、強化技術能力及優化產品組合；加速生產效能，滿足不同客戶需求。期望在整體經濟回穩、疫控鬆綁的情況下，能繳出更亮麗的成績單。