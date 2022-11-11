馬來西亞央行11日（周五）公布，該國第三季（7到9月）國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張14.2％，寫下一年多來首次成長達兩位數。
馬國上季成長速度比市場預期還快，根據路透調查分析師看法，原本預估計擴張11.7％。第二季GDP較去年同期攀升8.9％。上一次經濟增長達兩位數是在2021年第二季，當時GDP勁揚16.1％。
馬來西亞央行指出，上季經濟主要受到國內需求持續躍升帶動、就業市場強勁復甦、出口旺盛以及政策的支持。
馬來西亞央行11日（周五）公布，該國第三季（7到9月）國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張14.2％，寫下一年多來首次成長達兩位數。
馬國上季成長速度比市場預期還快，根據路透調查分析師看法，原本預估計擴張11.7％。第二季GDP較去年同期攀升8.9％。上一次經濟增長達兩位數是在2021年第二季，當時GDP勁揚16.1％。
馬來西亞央行指出，上季經濟主要受到國內需求持續躍升帶動、就業市場強勁復甦、出口旺盛以及政策的支持。
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