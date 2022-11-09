中菲行(5609)公布前三季財報，累計營收333.05億元，年增30.2％，稅後淨利21.81億元，年增51.8％，每股盈餘為16.03元，營收、稅後淨利及每股盈餘皆創歷史同期新高。其中，第三季營收103.69億元，稅後淨利5.58億元，每股盈餘4.1元。

中菲行指出，今年國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨漲、美國聯準會縮表升息、大陸的封城清零、俄侵烏戰爭等多重因素造成供應鏈斷鏈的問題，國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰。中菲行策略性建構全球主要市場超過160個行銷服務的實體通路，提供客戶一站式國際運輸的解決方案。

另外，長期建構的虛擬數位平台競爭力亦發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，充分瞭解客戶需求，在國際運輸通關配送上提供及時資訊，並監控階段性貨物運送流程管理，都發揮相當的功效，在險峻環境中繳出創歷年同期高的獲利。