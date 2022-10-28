台達電執行長鄭平預期在電動車、伺服器電源、樓宇自動化等需求續強下，第四季營收可望與第三季接近、明年第一季營收年增，即使景氣前景不明，他仍看好明年營收成長。董事長海英俊則透露，電動車前三季營收年增幅達50％，今年全年估計電動車營收將達7～8億美元，明年營收有機會成長至10億美元以上，屆時電動車部門可望首度出現獲利。

為了因應地緣政治、關稅壁壘、爭取各國政府補助、台灣人才荒等問題，海英俊表示台達電必須在全球擴增生產據點與研發中心的地點，以因應客戶需求與未來成長性，台達電在美國、歐洲、泰國都有建新廠或擴增既有產能的規劃，以往台達電的研發以台灣為重，現在台達電研發中心已經向外擴散，在美國北卡羅拉納州、達拉斯都成立新的研發據點，為了服務車廠客戶而擴增在荷蘭、底特律既有的研發與技術服務中心，也因此，預估明年資本支出不會低於今年的160億元。