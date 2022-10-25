櫃買中心表示，玖鼎電力資訊公司（4588）在今（25）日送件申請登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，玖鼎公司成立於2005年6月間，董事長為陳展鵠，主要經營業務是智慧電網、電力監控設備、電能管理系統等，送件時資本額為3億8,888萬元，產業別是電機機械業。

玖鼎公司2021年業績，營收3億6,538萬元，稅前盈餘7,605萬元，稅後純益6,050萬元，每股純益1.67元。

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