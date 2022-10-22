為穩定櫃買市場交易，櫃檯買賣中心持續推出多項強化措施，包括：持續鼓勵實施庫藏股、辦理上櫃公司業績發表會、舉辦投資講座，並呼籲投資人審慎操作。

今年以來，全球通膨、美國聯準會持續升息、地緣政治風險升溫、烏俄戰爭、國際資金持續回流美國等諸多因素影響，國際政經情勢不穩，國際股市震盪劇烈，全球企業經營面臨嚴峻考驗，但台灣上櫃公司前9月營收表現出色，根據統計，全體上櫃公司111年9月累計營收合計2兆530億元，較110年同期成長1196億元，成長約6.19%，其中營收成長之上櫃公司共有493家(占已申報上櫃公司61.5%)，且上述493家上櫃公司111年9月累計營收較110年同期成長金額達2425億元。

櫃買中心表示，為協助上櫃公司有效與投資人溝通，提供投資人充足資訊以利投資決策，持續鼓勵上櫃公司實施庫藏股：櫃買中心鼓勵上櫃公司在資金調度有餘裕情況下，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。

再者，持續舉辦多樣化主題式業績發表會，並提供櫃買中心場地協助上櫃公司舉辦法說會：為利投資人瞭解上櫃公司財務業務資訊，並配合上櫃公司111年第3季財務報告即將陸續公告，櫃買中心規劃於11月中下旬推出8場次主題式業績發表會，包括半導體、電子零組件、通信網路及生技醫療等豐富主題，邀請24家上櫃公司參與；此外，櫃買中心亦持續積極推動上櫃公司採自辦或受邀方式辦理法說會，並提供櫃買中心場地協助上櫃公司舉辦業績發表會或法人說明會，以提升上櫃公司財務業務資訊揭露透明度。

櫃買公司亦與證券商合作辦理投資講座，提振台股量能，櫃買中心表示，截至今年10月20日止，櫃買中心共已辦理10場投資講座，每場皆邀請證券商或投信公司之專家演講，主題以國際政經情勢、台股市場展望及指數化投資為主，廣受投資人好評。櫃買中心將持續規劃此類投資講座，提供投資人充足資訊，作為理性投資決策之基礎，進而達到提升台股動能之目的。

針對近期國際政經局勢動盪，衝擊投資人信心，引發櫃買市場行情大幅波動，櫃買中心強調，整體上櫃公司體質佳、韌性強，呼籲投資人理性並審慎操作，櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢以及對櫃買市場之影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關穩定措施。

為防範市場謠言干擾證券市場運作，櫃買中心將持續積極蒐集分析報章雜誌之報導、電視廣播等理財節目內容、及社群媒體討論區之言論，如發現有散布不實訊息或意圖影響市場行情，而有違反櫃買中心相關規定者，將迅速處理，涉及違反相關法令者，將逕行舉發或報請主管機關核辦。