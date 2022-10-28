美國財報爆雷引發美股上沖下洗，使得台股雖然有金管會擴大限空令加持，個股震盪仍相對劇烈，台股周K線連3黑。大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，目前位於景氣循環末段，成長股表現相對不振。金管會過去曾經實施過四次禁空令，包括1998年亞洲金融風暴（平盤下禁放空）、2008年金融海嘯（150檔平盤禁放空）、2015年中國股市崩盤（平盤下全面禁放空）及2020年新冠肺炎疫情衝擊，10月21日宣布的是第5次，最近這2次的禁空令，都是個股跌幅達3.5%者，隔日不得放空。然在投資人信心動搖的情況下，禁空令反而讓現貨直接賣出，指數與股價雙雙遭到衝擊。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出，美股近日出現反彈行情，惟台股在量能未提振、技術面偏弱下表現持續受到壓抑，投資人持續消化多家企業財報，本周為美股超級財報周，科技大廠陸續公布財報成績單，國際股市若可延續反彈行情，或有望帶動台股有所表現。此外，FOMC利率決策會議將於11月初登場，加上台廠第三季財報將進入公布高峰期，預期指數持續橫盤震盪整理，然可先行關注財報績優股表現。

鄭翰紘說明，統計至今年8月31日，過去5年台灣加權指數的總報酬率為71%，其中有29%為配息再投入貢獻。目前台股中的航運與金融對負面消息已逐步消化，但電子類股看來還在需要一段時間反應；加上近期台股龍頭大廠呼籲員工休假，也被視為負面消息。因此建議投資人，此時若想讓資產受到較小波動，應避免成長股，配置於股價相對穩健，甚至有配發股息的企業。台灣首檔以高填息為指數選股邏輯的ETF，大華優利高填息30，代號00918，將於11月1日（下周二）開始募集！

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊表示，美國科技股財報不如預期，股市評價面由本益比的調整持續走向EPS的修正，但領先破底類股近期走勢頗有觸底反彈跡象，台股價位則持續往合理水準前進，底部也逐漸現形。產業方面，持續專注汽車電子、伺服器供應鏈、網通、工業電腦、金融、一般消費、航太產業、紡織、製鞋以及高爾夫球頭等族群。