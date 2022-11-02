精誠(6214)公布第三季財報，單季營收85.46億元，年增9.83％，創單季新高，稅後淨利為3.14億元，年增36.12％，每股盈餘1.26元。累計前三季營收239.58億元，年增9.14％，稅後淨利7.84億元，年減26.72％，主要財務投資部位評價及發行限制新股認列費用所致，每股稅後盈餘3.16元。

精誠第三季營收創單季新高，主要貢獻來自於精誠持續發揮5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，於金融業、醫療業等皆有大型專案認列；積極發展雲服務，包括因疫情崛起的雲端電商解決方案、因雲服務而帶動的資安需求，也都對營收成長有正面貢獻。另外，隨著企業彈性擴充需求提升，也帶動微服務相關業務成長，精誠更趁勢推出全新微服務品牌「精誠微雲」，於金融、製造、醫療及交通等行業皆已有成功案例。

此外，隨著ESG議題持續發燒，協助企業節能減碳，特別是製造業綠色科技解決方案，也寫下好成績。中國市場雖受上半年封城和清零影響，但政府機關與企業數位轉型需求未減，獲利可望維持去年水準。

展望第四季，營運動能仍符合內部預期，除了持續投資發展上雲、用雲、管雲、護雲4大雲服務，協助企業客戶在疫後時代加速數位轉型，同時提供企業與組織更多的彈性、便利的雲服務解決方案以及資安防護，也將針對國際節能減碳與ESG趨勢，持續研發合作綠色科技解決方案，助攻企業客戶永續發展。