選戰進入倒數，尋求連任的高雄市長陳其邁也持續掃街。陳其邁昨(7)日在臉書表示，他到三民區天天新黃昏市場掃街，攤商熱情送上菜頭、食物喊著「凍蒜！凍蒜！」陳其邁感性表示，緊握市民的雙手，眼神中能看到大家對市政延續的殷切。

陳其邁在臉書提及昨一早到繁忙的博愛、大順路口，向市民朋友說早安、鞠躬感謝。他說這裡也是新通車的「愛河之心」輕軌站旁，街廓已變得更美更不同。許多騎士、駕駛朋友熱情回應，比出大大的讚！小小朋友忙著揮著手打招呼。

昨日下午，陳其邁與許多民進黨參選人展開市場掃街！陳其邁提到，三民區的天天新黃昏市場，是許多市民朋友解決晚餐的好去處，攤商頭家、頭家娘都非常熱情，送上菜頭、食物喊著：「凍蒜！凍蒜！」

陳其邁表示，緊握市民的雙手，眼神中看到大家對市政延續的殷切。他說兩年拚四年，許多市政成績是市民朋友共同努力。陳其邁也拜託大家要支持4號陳其邁、支持民進黨優秀的候選人，「讓高雄在城市轉型、市政建設、經濟發展，都能夠有更多實現的機會！」