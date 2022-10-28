在各國央行紛紛大力調高利率之際，就連歐盟也又再升息3碼，外界幾乎一面倒預估，日本央行28日應該還是不動如山，維持目前超低利率不會改變，因為，日本央行關心的不是上漲的通膨，而是如何盡快拉抬孱弱的經濟。

現階段由於日本基本上根本不會升息，在與歐美利差與日俱增下，日圓匯價持續走貶還是有可能會發生。28日亞洲匯市早盤交易時，日圓兌一美元在146.09到146.71之間小幅整理，離150大關愈來愈遠。

歐洲時間27日，當地央行再升息3碼，也就是75個基本點，將歐元區利率從1.25%再推升至2%。至於市場關注的聯準會，也將於下周舉行利率會議，一般認為美國這次將會再升息3碼左右。

路透社指出，日本央行這次應該會上修當地物價預估值，但大宗物資以及燃料價格已經到頂後，從2023年4月開始的下個新財年，日本消費者通膨應該會降到目標值2%以下。

在全球已經進入貨幣緊縮階段，加上中國大陸經濟成長趨緩下，日本GDP頗依賴的出口也可能將跟著減少。因此，日本央行的9位決策專業人士應該會下調今明兩年的經濟成長預估。

日本資產管理公司SuMi Trust認為，從根本上說，日本央行不會很快地改變目前的超低利率，因為要刺激市場需求。隨著歐美經濟可能邁向衰退，以出口為導向的日企，可能也要為獲利減少做好準備。

路透社指出，在28日結束為期兩天的政策利率會議後，外界普遍預估日本央行還是會維持現行負0.1%短期利率不變，以及把10年期公債殖利率守在零附近。

7月時，日本央行曾預估當地核心消費者通膨將本財年達到2.3%，然後在下個財年降至1.4%。同時，日本央行也預估本財年經濟成長率為2.4%，下個財年可望在2%。

日本核心消費者通膨，雖然比其它主要經濟體來得小很多，但9月一度升至3%且創8年新高，連續6個月也超過日本央行2%希望值。就拿領先指標最新的東京10月通膨來說，已飆到3.4%並寫下33年新高。

不過，日本央行行長黑田東彥很堅持，認定維持超寬鬆政策很重要，近期被成本推升的通膨不會持續太久。日本央行超寬鬆政策最大受害者之一，就是大貶的日圓。由於日圓孱弱不堪，造成進口的燃料與原物料成本大漲，也逼得當地政府暗地裡進場阻貶。