電子商務公司eBay上季業績優於市場預期，因感受到通膨壓力的購物者改而搶購整新品，以及平台擴大奢侈品產品陣容帶來提振，儘管該公司對於眼前這個節日購物旺季的營收預測略遜於預期，但盤後股價仍然大漲近8%。

惟今年以來，該公司股價仍已下跌約40%。

eBay執行長Jamie Iannone在法說會上表示，我們主要市場的消費者持續面臨通膨壓力、利率升高和不斷上揚的家庭能源成本，所以他們越來越轉向eBay尋求更高的CP值。

此外，看好電子產品、卡片交換和手錶等高價值紀念品收藏家的穩定需求，eBay擴大平台上的產品類別，現在也提供二手運動鞋和珠寶，亦給營運注入活水。

儘管如此，公司高層仍對諸多不確定性提出警告，包括美元走強、歐洲能源危機惡化，以及節日購物季前消費者信心疲弱等。但eBay高層也表示，德國的公用事業價格持續上漲，且能源供應存在不確定性，這場能源危機推升了當地對家用能源產品的需求。

eBay公布第三季營收年減5%，為24億美元，但優於市場預估的23.2億美元。經調整後每股盈餘為1美元，高於市場預期的0.93美元。

該公司預估第四季營收介於24.2億～25億美元，其中位數略低於分析師預估的24.9億美元。而其第四季經調整後的獲利預測為介於1.03～1.09美元，符合市場預期。

零售業龍頭亞馬遜日前也對這個最關鍵的年底購物季提出了悲觀的展望，稱食品、汽油等必需品價格飆漲，迫使手頭拮据的消費者只能先擱置非必需品的採購。受此打擊，亞馬遜股價連跌5天，將疫情高峰期間掙得的漲幅幾乎全數回吐，其市值在周二跌破1兆美元大關，為2020年4月以來首見。