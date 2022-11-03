新北朱姓男子12年前涉嫌1起妨害性自主案件，遭判刑3年4月，未到案執行，9年前通緝期間為躲避查緝，冒用親友身分辦護照出國，4年計出國29次，今年5月因酒駕遭警取締，員警比對身分時發現朱盜用胞兄身分，按捺指紋查出朱是逃了9年的通緝犯，除解送新北地檢署，台中地方法院依偽造文書判2年徒刑，可上訴。

判決書指出，今年5月26日凌晨，朱在北區自由路1處卡拉OK店內飲酒後，騎機車行經北區自由路與公園路口遭警攔檢，酒測值達每公升0.31毫克。朱向警謊說胞兄身分，在酒後駕車當事人權利告知書上，偽簽哥哥的名字，最後警方在指紋卡片查出，朱男是通緝犯身分，意外扯出偽造護照出國一事。

據了解，朱男涉嫌於2010年間疑性侵兒子女友人，女方拒絕仍慘遭性侵，法院依強制性交罪將朱判3年4月徒刑，事後朱沒到案執行，2013年被發布通緝，朱取得親友身分證、照片，向不知情的旅行社代辦護照，2013年拿到護照後，就經常飛出國，1個月甚至出國2次，至2017年統計出國達29次。

判決書指出，朱嫌2013年因案遭新北地檢署通緝且未到案執行，竟以偽造文書方式辦理護照，檢方以外交部函文、內政部出入境資料佐證，4年計出國29次，視國家邊境管制於無物，嚴重侵害國家對國民出國管制法益，藐視國家公權力。

法官審酌，偽造身分或領護照，朱當庭坦承不諱，依偽造文書罪判6月，可易科罰金；另通緝期間持偽護照出國29次共29罪，朱嫌共犯30罪判2年徒刑，可易科罰金；另酒駕部分且冒用身分，依公共危險、偽造文書各判3月，2罪應執行5月，可易科罰金。

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