南韓天團防彈少年團BTS火遍全球，其中成員柾國是團體中年紀最小的成員，過去曾到美國深造學習舞蹈，近期更與美國歌手CP查理（Charlie Puth）共同合唱，發展相當國際化，然而近日卻有一名前外交部職員私自販賣柾國的遺失物，引發軒然大波，該職員日前已前往警局自首，恐將處1年以下有期徒刑。

據韓媒報導，10月時有網友在二手網站販賣一頂漁夫帽，賣家聲稱該頂帽子的主人是防彈少年團的成員柾國，因去年到外交部辦理護照時忘了帶走，所以被賣家撿到，為了證實所言不假，賣家曬出外交部的員工證力證身分，該頂帽子開價1千萬韓元（約台幣22萬元），由於柾國粉絲眾多，此項商品很快引起粉絲注意，且認為公務員身分做出這種事情非常不妥，紛紛斥責：「拿柾國遺失的帽子獲取暴利的行為真的很不可取，還想一夕之間發家致富啊」、「之前的釜山世博如今再加上賣柾國帽子，上至政府下至職員的財政都很令人擔心呢」、「這公務員也太誇張」、「這行為真的很噁心欸⋯⋯」、「都考上公務員了還要侵佔遺失物…. 賺快錢一時爽，賠上自己的職業生涯後悔一輩子」。

撿到帽子的前職員主張柾國遺失帽子後半年都沒有來電或來訪，因此認為撿到帽子的人擁有物品的所有權，不過外交部或者警局都沒有受理帽子遺失的紀錄，因此該前職員的主張並不成立，警方今（7）日對外表示賣家已於10月19日主動前往警局自首，並承認所有罪刑，柾國經紀公司也證實帽子就是柾國所有物，因此這名前職員將有可能面臨1年以下有期徒刑或300萬韓元（約台幣6萬8千元）以下的罰金。