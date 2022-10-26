股民不滿台開股票快變壁紙，前往立法院陳情抗議。（陳鴻偉攝）

台灣土地開發公司（台開）爭議不斷，10餘質疑遭董事長邱于芸坑殺的小股東，26日到立法院前陳情抗議，指控台開先後進行3次私募，導致股價腰斬，疑似拉低價價，以圖利特定人取得經營權，遭股民指控台開財務不明、債信不良，讓他們的股票變壁紙。1名鄭姓股民說，他在7、8元左右買進台開，陸續買了1萬多張花了近億元，現在卻只剩4000萬左右，而且還在下跌中，痛罵台開經營團體無良。

日前台開共有84名遭離職員工，指控現任董事長邱于芸惡意欠薪，明明私募案進帳近7億元，但卻發不出他們的薪水、資遣費，總計欠款高達4400萬，走投無路的他們只能出面陳情。

26日又有10餘名自認遭台開坑殺的股民，也前往立法院找立委陳情，股東自救會質疑邱于芸主導的董事會，通過私募案的合法性。因為私募訂價每股3.43元，與去年8月26日股東會通過私募案的最高股價每股5.99元，價差竟達2.56元，大約有75％的落差，不滿台開賤賣自家股票。

股東不滿指出，台開的財報未完成前，就開始辦理私募，依法這類案件應該送請股東會審議，而非董事會決議，過程包含重大瑕疵，何況獨立董事每次都有提出反對、保意意見，但董事長邱于芸仍一意孤行。

股東自救會指出，台開自去年以來，風波不斷，2020年度淨損失超過18億元，財務愈來愈嚴重，財報屢屢發生問題，2021年度財報因不動產公允價值估價作業程序未完備，導致未依法令期限公告申報，而且會計系統和相關帳冊後來更「遭竊遺失」，什麼奇怪的事都發生了。

股東自救會更指控，公司進行3次私募，募得金額應足以支應票款，卻未依私募目的清償債務，被銀行退票28張而拒絕往來，導致最後被證交所下市，1名謝姓股東直言，他買的台開已經腰斬，1億現在只值4000萬，「私募的錢到底用去哪了？」

股東說，今年8月25日本來要開股東常會，大家都準備去好好質問董事長，不料後來台開竟然宣布流會，邱對大家不滿、質疑選擇避而不見，大家只好來找立委陳情。

股東不滿台開讓他們的股票變壁紙，遭受重大損失，希望透過陳情抗議，督促主管機關和檢調單位儘速調查，其中是否有人謀不臧，甚至違法情事，以維護金融秩序和股東權益。