瑞士信貸31日公布40億瑞士法郎現金增資計劃內容，目的是為包括裁員數千人和給投資銀行業務瘦身等企業重整籌措資金。參與增資的最大投資人沙烏地阿拉伯國家銀行（SNB）表示瑞信的出價讓其買到賺到。

瑞信股價31日盤中大漲近5％報4.12法郎。儘管如此，按上周五收盤價3.93法郎計算，今年來股價累計腰斬逾55％，主要是其涉及洗錢等連串醜聞和財報惡劣等重大利空拖累所致。

瑞信指一批新符合資格的投資人，已承諾以每3.82法郎價格，買進其約4.62億股新股，這價格相當於其27日和28日股票均價，預計籌資17.6億法郎。

在這批投資人裡，包括SNB承接其中發行的約3.07億股新股。在完成增資後，SNB將取得瑞信股權9.9％而成為第二大股東。

SNB董事長阿卡胡達里（Ammar Alkhudairy）說：「我們以最低價買到新股。」他認為瑞信已利空出盡，其發行新股價格實在太划算。因為瑞信是160年老品牌，其品牌相當有價值。

SNB上周表示其為取得瑞信9.9％股權，預計投資金額最高15億美元。但根據瑞信提出的價碼，SNB只要出資不到11.73億法郎就買到。目前1法郎兌美元匯率約1美元。

另外，瑞信將會為現有股東發行8.89億股新股，股東們每持有7股，就有權購買2股新股，每股要價2.52法郎。預計這批新股能籌資22.4億法郎，讓其整體增資行動共籌資40億法郎。

瑞信預計其增資計劃，將在11月23日舉行的臨時股東大會上獲得通過。若股東不同意其提出的計劃，瑞信表示將會以每股2.27法郎價格，發行17.7億股新股，籌資目標同樣是40億法郎。