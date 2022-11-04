瑞士信貸在周三晚間提交的一份財務報告中表示，資產管理部門的收入下降，可能衝擊到第四季獲利能力。

瑞信表示，由於客戶第三季投資組合的不利因素，資產價值下降，導致資產管理的費用收入減少，進而壓低該行獲利。

除了集團的重整計畫，社群媒體上的流言和傳聞，已導致10月前兩周瑞信客戶資產外流，規模遠超出第三季。

瑞信表示，從那時候開始，外流的資金有所減少，但尚未逆轉頹勢，導致該行管理下的資產減少。

瑞信此前已經警告，由於轉型計畫帶來的成本，第四季將出現淨虧損。