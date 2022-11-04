因通膨居高不下、利率升高以及地緣政治緊張局勢削弱風險資產的吸引力，使比特幣等數位貨幣交易大減，美國加密貨幣交易所Coinbase Global Inc第三季營收表現不如預期，且連續第三季虧損，但由於用戶數據比市場預期好，仍激勵周四盤後股價上漲近5%。

Coinbase公布第三季淨營收季減28%、年減53.3%，為5.764億美元，不及市場預估的6.41億美元。

交易業務營收較去年同期大減64%，為3.659億美元。

該公司表示，宏觀經濟與加密市場惡化，使交易收入受到巨大衝擊。

第三季淨損為5.446億美元，稀釋後每股虧損2.43美元，為連續第三季虧損，而去年同期為淨利4.061億美元，稀釋後每股盈餘1.62美元。分析師預估Coinbase第三季每股虧損2.38美元。

截至第三季底，每月活躍用戶為850萬個，雖與第二季的900萬、第一季的920萬相比呈現逐季下滑的趨勢，但仍超出分析師預估的784萬個。