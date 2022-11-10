億萬富豪馬斯克（Elon Musk）買下推特後，賣出他公司特斯拉的價值39.5億美元（約新台幣1260億元）股票，特斯拉股價今天跌至2年來最低點。
路透社報導，在美股今天午盤交易時，特斯拉（Tesla）股價下跌6.1%，至179.66美元，跌至2年來最低點。
美國財經媒體CNBC也報導，在馬斯克揭露他賣出大量特斯拉股票後，特斯拉股價今天下跌6%，跌至2020年11月以來最低點。
據報導，特斯拉股價今年迄今已下跌49%。相較一年前，馬斯克的財富縮水近乎腰斬。（譯者：陳正健）1111110
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）買下推特後，賣出他公司特斯拉的價值39.5億美元（約新台幣1260億元）股票，特斯拉股價今天跌至2年來最低點。
路透社報導，在美股今天午盤交易時，特斯拉（Tesla）股價下跌6.1%，至179.66美元，跌至2年來最低點。
美國財經媒體CNBC也報導，在馬斯克揭露他賣出大量特斯拉股票後，特斯拉股價今天下跌6%，跌至2020年11月以來最低點。
據報導，特斯拉股價今年迄今已下跌49%。相較一年前，馬斯克的財富縮水近乎腰斬。（譯者：陳正健）1111110
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