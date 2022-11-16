有多次猥褻婦女前科的20歲蔡姓男子，9月5日騎乘YouBike，假藉問路攀談夜歸女子，之後尾隨對方進入暗巷，性侵得逞，蔡男被捕後，警方查出他2年內就犯下6起案件，宛如不定時炸彈，蔡男母親還為此拜託法官直接將兒子收押，台北地檢署16日依強制性交罪起訴蔡男。

北市松山區9月5日凌晨發生夜女子遭性侵案件，一名年近40歲的女子，下班返家途中，遇到歹徒問路後尾隨，直至一處昏暗的空地，強押被害人性侵得逞，警方獲報後逮捕20歲蔡姓男子，查出他2年內就犯下6起案件，宛如不定時炸彈。

警方調查，蔡男曾在文山區犯強制猥褻、在內湖偷窺女子如廁，先前也在松山企圖性侵，再加上這次已經是第6度犯案。蔡男案發前，騎著共享自行車在路上閒逛，在南京東路見到被害女子獨自一人，先假意問路，並一路尾隨到松山區一處空地，強押被害人性侵，女子則高聲呼救，並大喊「救命」。

警方獲報後，立刻調閱監視器，發現蔡男身形肥胖，且有類似犯案紀錄，經附近鄰居、被害人指認，確認是蔡男，警方調閱周遭監視器，確認他犯案後往內湖地區躲藏，警方鎖定蔡男行蹤，持北檢核發的拘票逮人，並依妨害性自主罪嫌移送北檢偵辦。

蔡母在接受媒體採訪時，淚崩代兒子向社會大眾致歉，說「我的兒子做錯事了。」蔡母透露兒子違反《社維法》罰鍰，累積下來已經超過200萬，並說兒子身體從小就有狀況，越大越控制不住自己，但沒有機構願意收留安置他，請求法官收押他，不要再有下一個被害人。台北地檢署複訊後以蔡男性侵前科累累，有再犯之虞，向台北地院聲請羈押獲准。