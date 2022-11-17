台中市原住民市議員黃仁(右)獲悉蔡男困境後，今天主動前往關心，並痛斥詐騙集團的猖狂，希望檢警能全力循線追查，杜絕再有弱勢民眾受害。(圖／市議員黃仁提供)

台中市27歲的蔡姓男子，因下半身癱瘓右腳截肢，靠電動輪椅代步，平日在大甲城隍廟及網路上賣餅乾賺取微薄生活費。市議員黃仁說，蔡男賣餅乾收入微薄，每當上網販賣餅乾就有人刻意抹黑，他為關心力挺弱勢今天特前往加油鼓勵，並要求警方確實加強偵辦不容縱容。大甲警分局強調，警方依規定受理妨害名譽案。

蔡姓男子指出，他上網賣餅乾遭到有心人士抹黑，上社群網站求職，卻遇上徵才詐騙，自己怕有人再度受騙，勇敢在詐騙徵才廣告上留言是詐騙；卻慘遭對方報復，對方每天威脅恐嚇他，甚至揚言要讓他活不下去，自己每天提心吊膽度日如年，感嘆台灣法律形同虛設。

原住民台中市議員黃仁指出，他獲悉蔡男的困境後，今天主動前往關心，並痛斥詐騙集團的猖狂，希望檢警能全力循線追查，杜絕再有弱勢民眾受害，還給百姓一個安全的網路世界。如果被害人需要他幫助，一定會全力予以協助，不會因其不是原住民就不幫忙，請媒體為弱勢伸張正義，還給百姓一個安居樂業的生活。

大甲警分局強調，警方依規定受理妨害名譽案，也呼籲現代人日常生活已經離不開上網，網路上隨時可見各種聳動爆料，甚至蓄意用激烈言詞進行漫罵、人身攻擊或是杜撰謠言造成他人名譽受損。雖憲法保障人民有言論上的自由，但並不代表可以在網路上恣意謾罵、杜撰抹黑，超過言論自由保障的界限，仍要負起法律責任，甚至刑事責任，不可不慎。

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