祺乃特實業有限公司提供1023件全新各式衣服，讓家戶歡喜挑選適合自己的衣服，溫暖準備過年。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

受到疫情影響，社會善款緊縮，高雄市明燈慈善會、祺乃特實業有限公司因有感疫情對弱勢家庭的衝擊，今日結合高雄市政府社會局3個社福中心，於旗山、六龜及甲仙區舉辦「明亮燈火、溫暖在心」關懷送暖活動，共計捐贈逾50萬善款及衣物，協助弱勢家庭溫暖過冬。

社會局局長謝琍琍表示，很感謝明燈慈善會適時伸出援手，和社福中心一同關注與協助在地的弱勢族群，讓弱勢族群感受社會的溫暖。

居住美濃的越南新住民阿嬌，嫁來台灣逾10年，原本有個幸福家庭的她，因先生癌末去世，阿嬌一時不知如何是好，透過新住民家庭服務中心媒合各種資源挹注後，才振作堅強，除照顧小孩外，也在市場做生意，阿嬌表示，紅包與各式的新衣服讓她感受到社會的溫暖。

另住甲仙的小芹，婚後與先生住在娘家，娘家的人口眾多，弟弟妹妹都還小，小芹也生養3名未滿6歲的小孩，她說，這次活動除了有紅包可領取外，還有衣服可以挑選，弟弟妹妹和她的小孩都有新衣可以過新年了。

「明亮燈火、溫暖在心」關懷送暖活動，針對140戶的弱勢家戶發放每戶3000元紅包，共計42萬元，另祺乃特實業有限公司也提供1023件全新各式衣服，讓家戶歡喜挑選適合自己的衣服，溫暖準備過年。

社會局表示，高雄市共有18處社福中心，是社區第一線的福利服務窗口，協助民眾就近了解社會福利服務，並結合民間資源，公私協力建構社會安全網，提供家庭支持、經濟扶助等服務，陪伴弱勢家庭一同面對困境，民眾如家庭遭逢困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心。